Библиотеку Альметьевска превратят за 824 тыс. рублей в образовательный центр

Площадь двухэтажного здания составляет 672,2 кв. метра

В Альметьевске готовится масштабная реконструкция Центральной библиотеки имени С. Сулеймановой. Двухэтажное здание площадью 672,2 кв. метров преобразуют в современный интеллектуально-образовательный центр. Стоимость работ по разработке дизайн-проекта оценивается более чем в 824 тыс. рублей, сообщается на портале госзакупок.

Преобразование затронет все пространство библиотеки. Здесь появится уютное холл-кафе на 15 мест, современная информационная зона с R-FID-технологиями, просторный читальный зал с фондом в 55 042 книги.

Особое внимание уделят созданию многофункциональных пространств. В библиотеке появится событийный зал-трансформер на 60 мест, IT-блок с коворкингом, зоны для индивидуальной работы и отдыха.



Проект предусматривает установку современного оборудования, энергоэффективного освещения и создание доступной среды для всех категорий граждан. Интерьер будет сочетать национальный декор с современными решениями.



Реконструкцию планируют завершить в кратчайшие сроки — за 20 календарных дней. На проектные решения предоставляется гарантия 12 месяцев с обязательствами по консультациям и исправлениям.

Дмитрий Зайцев