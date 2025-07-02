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Экс-игрок «Ак Барса» Свечников подписал контракт с «Амуром»

15:12, 02.07.2025
Экс-игрок «Ак Барса» Свечников подписал контракт с «Амуром»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Нападающий Евгений Свечников перебрался в «Амур». Об этом сообщили в пресс-службе хабаровского клуба.

Уроженец Сахалинской области подписал с хабаровчанами однолетний контракт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Евгений Свечников — воспитанник Академии «Ак Барса». Значительную часть взрослой карьеры хоккеист провел в Северной Америке. В 2023 году нападающий вернулся в казанский клуб.

В минувшем сезоне Свечников выступал за нижегородское «Торпедо», в котором забросил 13 шайб и отдал 11 ассистов. Клуб не стал продлевать контракт с хоккеистом.

Зульфат Шафигуллин

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