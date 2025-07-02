Минпромторг выступил за закрепление доли отечественных самолетов в авиапарках

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Минпромторг поддерживает законодательное закрепление 50%-ной доли российских самолетов в общем парке авиакомпаний. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс».

— Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе, — подчеркнул Алиханов.

Заявление главы Минпромторга связано с указом президента о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, подписанным в мае 2024 года. В указе содержится намерение довести долю самолетов российского производства в авиапарках отечественных авиакомпаний как минимум до 50%.

Ранее Алиханов сообщил, что идет работа по увеличению производства среднемагистральных самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиазаводе, для российских авиакомпаний.

Рената Валеева