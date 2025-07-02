Lego подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Датская компания Lego, которая приостановила поставки своих конструкторов в Россию, подала четыре заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные из электронной базы ведомства.

Заявки были поданы в июне 2025 года от имени «Лего Холдинг». Компания планирует зарегистрировать в России образовательный проект и включает в перечень товаров игрушки, конструкторы, книги и настольные игры.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина подчеркнула: «Очевидно, данные заявки как раз направлены на защиту нового дизайна бренда. Каких-либо ограничений на регистрацию товарных знаков ушедших из России производителей не накладывается, поэтому шансы на регистрацию следует оценивать на уровне выше среднего».

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что Lego приостановила свою деятельность в России летом 2022 года. В начале июня компания закрыла часть сертифицированных магазинов из-за отсутствия поставок, а в июле расторгла контракт с дистрибьютором «Мир кубиков». В тот же месяц Минпромторг включил бренд Lego в список продукции для параллельного импорта.

Анастасия Фартыгина