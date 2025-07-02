Суд отказал в восстановлении на работе экс-главе КЗИО Альметьевска Ильвире Пузыревой

Основанием для увольнения послужили нарушения законодательства о противодействии коррупции

Фото: Ирина Плотникова

Альметьевский городской суд рассмотрел иск Ильвиры Пузыревой о восстановлении на работе и компенсации морального вреда. По результатам рассмотрения дела в удовлетворении исковых требований было отказано. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Основанием для увольнения послужили нарушения законодательства о противодействии коррупции. Решение об увольнении в связи с утратой доверия было принято Советом Альметьевского муниципального района на основании представления Альметьевской городской прокуратуры. Процедура увольнения была признана судом законной и обоснованной. Суд установил, что все необходимые процессуальные нормы при принятии решения об увольнении были соблюдены, а основания для прекращения трудового договора имели под собой достаточные правовые основания.

Бывший работник пыталась оспорить решение об увольнении через суд, требуя не только восстановления в должности, но и компенсации морального вреда. Однако суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения заявленных требований.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане нашли свыше 1000 нарушений миграционного законодательства.

Дмитрий Зайцев