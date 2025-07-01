В Татарстане нарушителя со скрытым номером машины нашли по ролику в соцсетях

Мужчина нарушил ПДД, въехав на пешеходную зону пляжа

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Альметьевскому району с помощью видеоролика в интернете выявили водителя, который скрыл номера машины и заехал на пляж через пешеходную территорию. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Владельца автомобиля «Мерседес-Бенц» пригласили в подразделение Госавтоинспекции. Вину в нарушении ПДД он признал.

В отношении мужчины составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения).

Ему также предъявлено административное нарушение за сокрытие номеров машины.

Дарья Сайфиева