СМУ-88 завершило строительство ЖК «Яратам» с детским садом во дворе

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Группа компаний «СМУ-88» получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди одного из самых популярных проектов жилой недвижимости Казани — жилого комплекса «Яратам», расположенного в Советском районе города. Комплекс находится на улице Бухарской, вблизи Вознесенского тракта, торговых центров «Южный» и «Мега», а также в шаговой доступности от Горкинско-Ометьевского леса. Особое внимание уделено социальной инфраструктуре: во дворе жилого комплекса построен и уже работает муниципальный детский сад на 260 мест.

Таким образом, завершено строительство всего жилого комплекса, состоящего из семи высотных домов от 16 до 25 этажей. Архитектурный облик зданий с асимметричными фасадами разработан известными российскими архитекторами Михаилом и Максимом Борщевскими. В отделке использованы исключительно натуральные материалы — кирпич серых и коричневых оттенков.

Третья очередь, как и предыдущие, выполнена по высоким стандартам СМУ-88: в подъездах предусмотрены общественные пространства с остекленными входными группами, помещениями для хранения велосипедов, колясок и других габаритных вещей. Во дворе обустроены современные спортивные и детские площадки с безопасным покрытием, а также зоны для отдыха. Для каждого корпуса разработан индивидуальный ландшафтный сценарий озеленения с многолетними цветущими растениями.

предоставлено ГК "СМУ-88"

Часть квартир в третьей очереди выполнена в чистовой отделке. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг. Вся территория ЖК находится под круглосуточным видеонаблюдением.

На сегодняшний день в ЖК «Яратам» продано 96% квартир.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. Согласно информации единого ресурсного застройщика (ЕРЗ), СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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