Instasamka написала публичный донос на Дору после выступления на Дне молодежи в Казани

Причиной стала «деятельность против России»

Фото: Динар Фатыхов

Популярная исполнительница Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева, — прим. ред.) написала пост-донос на другую певицу — Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова, — прим. ред.). Причиной, по словам Зотеевой, стала «деятельность против России».

— Зачем ты едешь выступать на день города в городах нашей страны, если ты против нашей страны? Вам не кажется, что это лицемерие? Я помню, как ты кривила рожу, когда наши ребята поднимали русский флаг на твоем концерте. Найти видео не составит труда, — написала исполнительница в своем телеграм-канале.

Зотеева также обвинила Шиханову в создании разрушающего контента, направленного на молодежь. Речь идет о каверах на песни артистов, часть из которых признана в России экстремистами и иноагентами.

— Сегодня они выступают для Русских людей, для нашей молодежи, делают альбомы с разрушающим контентом, под соусом свободы они толкают и всегда толкали пропаганду. какая вам оппозиция? у вас своей-то позиции нет. Дора после того, как ей восстановили возможность выступать продолжает делать то же самое, за что её и запрещали — разрушать нашу страну, просто в более мягкой форме. И теперь вопрос к вам, девочки: что вы тут забыли? — заявила Зотеева (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что в субботу, 28 июня, в Казани прошел концерт в честь Дня молодежи. Хедлайнером стала певица Дора. «Реальное время» публиковало фоторепортаж с места событий.



Дмитрий Зайцев