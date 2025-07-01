В Татарстане замначальника исправительной колонии попался на взятке
В Татарстане возбудили уголовное дело против 47-летнего замначальника ФКУ ИК-5 УФСИН. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
- По данным источников «Реального времени», дело завели на Руслана Хикматова.
Следствие утверждает, что в период с 1 по 31 августа 2024 года чиновник, используя свои служебные полномочия, упростил режим содержания одного из заключенных и предоставил ему защиту. Взамен он получил смарт-часы стоимостью более 46 тыс. рублей.
Подозреваемый уже задержан, и сейчас решается вопрос о его мере пресечения. Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы работают над выяснением всех обстоятельств дела.
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