Авторы жалуются на негативные отзывы на Goodreads до выхода книг в свет

Многие утверждают, что сайт не реагирует на жалобы и не удаляет подозрительные рецензии

Фото: Реальное время

Авторы художественных книг заявляют о систематических негативных отзывах на сайте Goodreads, которые появляются на сайте до публикации романов и распространения ознакомительных копий, пишет The Bookseller. Многие утверждают, что сайт не реагирует на жалобы и не удаляет подозрительные рецензии. По их словам, это влияет на карьеру и подрывает доверие к рейтинговой системе.

Писательница Джо Фернис рассказала, что обнаружила двухзвездочную оценку своего нового триллера Guilt Trip за несколько месяцев до его выхода. Ознакомительные экземпляры еще не были напечатаны. После того как она оставила комментарий под оценкой, пользователь пожаловался и Goodreads удалил сообщение писательницы, сославшись на внутренние правила, которые запрещают авторам вступать в дискуссии с рецензентами. Позже сама оценка также исчезла, но только после обращения журналистов.

Фернис подчеркнула, что не переживает из-за одной оценки, но считает важным тот факт, что автор не получает такой же защиты, как анонимный пользователь. По ее мнению, действия такого рода можно расценивать как онлайн-абьюз. Она напомнила, что оценки на Goodreads действительно имеют значение. По словам авторов, один из издателей порекомендовал прекратить серию детективов, потому что средняя оценка последней книги опустилась ниже 4,2 балла. Это напрямую влияет на решения редакторов.

Писательница Милли Джонсон рассказала, что получила единичку за черновик книги, который не видел даже корректор. Когда она сообщила об этом в поддержку, там ответили, что пользователь вправе предполагать, понравится ли ему книга. После этого она перестала воспринимать платформу как серьезный ресурс.

Автор Кэтрин Уитфилд заявила, что отрицательный отзыв на ее дебют The Family at Number 11 появился до выхода книги и рассылки экземпляров. Она направила жалобу в поддержку, но спустя два года отзыв до сих пор доступен. Она отметила, что сумела справиться с этим, но для дебютанта такое начало может быть крайне демотивирующим.

Леони Мака, автор романов в жанре романтической прозы, рассказала, что получила единичную оценку от аккаунта, зарегистрированного в России, без других активностей на сайте. Из-за этого средний рейтинг книги упал с 4,31 до 4,21. Она добавила, что в ее нише профессиональные критики почти не активны, поэтому пользователи полагаются на оценки Goodreads, даже если они не подтверждены.

Goodreads уже сталкивался с критикой за так называемые «рейтинговые атаки». В 2021 году издание Time писало, что некоторые авторы сталкивались с вымогательством: им угрожали массовыми низкими оценками, если они не заплатят. В 2023 году Guardian сообщал, что авторы предпочитают не заходить на сайт, опасаясь необоснованной критики. Позже Goodreads пообещал изменить правила, чтобы предотвратить подобные случаи. Тогда же один из издателей отказался от контракта с автором, который использовал фальшивые аккаунты для публикации негативных отзывов о книгах конкурентов.

Представители Goodreads не дали официальный комментарий, но заявили, что каждую жалобу рассматривают в соответствии с правилами сообщества и принимают соответствующие меры. Некоторые из спорных отзывов, упомянутых в жалобах, на данный момент удалены.

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Екатерина Петрова