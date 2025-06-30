В России хотят ввести новые пошлины для мигрантов

Законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 года

Фото: Мария Зверева

Минфин России планирует ввести новые пошлины для иностранцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мигрантам нужно будет платить по 500 рублей за постановку на учет по месту пребывания, а также 1 000 рублей за продление срока временного пребывания. Пошлину за регистрацию иностранца по месту жительства также могут повысить с 420 до 1 000 рублей.

Продление срока действия разрешения на работу обойдется в 4 200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение правок нужно будет заплатить 2 100 рублей.

Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

С 1 июля в России вступают в силу новые меры по контролю за мигрантами. Операторам связи запретят предоставлять услуги иностранцам, которые не подтвердили свою личность. Также мигранты, имеющие более 10 сим-карт, должны будут расторгнуть лишние договоры. В реестр населения будет внесена информация о дактилоскопической регистрации иностранных граждан, находящихся в России более 90 дней.



Дарья Сайфиева