В России хотят ввести новые пошлины для мигрантов
Законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 года
Минфин России планирует ввести новые пошлины для иностранцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мигрантам нужно будет платить по 500 рублей за постановку на учет по месту пребывания, а также 1 000 рублей за продление срока временного пребывания. Пошлину за регистрацию иностранца по месту жительства также могут повысить с 420 до 1 000 рублей.
Продление срока действия разрешения на работу обойдется в 4 200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение правок нужно будет заплатить 2 100 рублей.
Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
С 1 июля в России вступают в силу новые меры по контролю за мигрантами. Операторам связи запретят предоставлять услуги иностранцам, которые не подтвердили свою личность. Также мигранты, имеющие более 10 сим-карт, должны будут расторгнуть лишние договоры. В реестр населения будет внесена информация о дактилоскопической регистрации иностранных граждан, находящихся в России более 90 дней.
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