В июле вступит в силу ряд законов: наказания для дропперов и контроль за миграцией

Фото: Михаил Захаров

С 1 июля в России начнут действовать новые законы, которые затронут различные сферы жизни. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ключевых изменениях, среди которых наказание для дропперов, меры по контролю за миграцией и возможность заочного привлечения иностранных агентов к ответственности, пишет ТАСС.

Дропперы — это лица, которые передали доступ к своим банковским картам или счетам другим людям ради выгоды. С 5 июля за такие действия будет предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Володин подчеркнул, что «тем, кто приобретает чужие банковские карты и использует их для вывода обманным путем полученных средств, грозит до 6 лет лишения свободы».

Кроме того, новые меры по контролю за мигрантами вступят в силу с начала июля. Операторам связи запретят предоставлять услуги иностранцам, которые не подтвердили свою личность. Также мигранты, имеющие более 10 SIM-карт, должны будут расторгнуть лишние договоры. В реестр населения будет внесена информация о дактилоскопической регистрации иностранных граждан, находящихся в России более 90 дней.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Володин также напомнил о законах, вступивших в силу 24 июня, которые позволяют заочно привлекать к ответственности иноагентов, нарушивших российские законы за пределами страны.

— Даже находясь за границей, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания, — уточнил он.

Дополнительно с 1 июля системно значимые банки начнут открывать специальные счета с выгодными ставками для людей, получающих социальную поддержку. Максимальный размер вклада составит 50 тыс. рублей, а ставка будет равна максимальной для вкладов сроком до года.

Также с 5 июля ужесточается ответственность за незаконное получение и разглашение коммерческой тайны — за такие действия могут назначить до пяти лет лишения свободы и штрафы до 5 миллионов рублей.

Анастасия Фартыгина