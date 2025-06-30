В Татарстане с капитана судна взыскали ущерб в 6 млн рублей

Обвиняемый оборвал линию электропередач, нарушив правила эксплуатации судна

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с капитана судна, нарушившего правила эксплуатации водного транспорта и оборвавшего линию электропередач Нижнекамского шлюзового канала, взыскали более 6 млн рублей ущерба. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

По версии следствия, 23 октября 2024 обвиняемый при выводе судна из камеры шлюза Нижнекамского шлюзового канала на реке Каме поднятой стрелой крана оборвал воздушную линию электропередачи.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Ущерб обвиняемый погасил в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сайфиева