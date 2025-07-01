В ноябре выйдет новая книга Боба Дилана с рисунками и прозой

В издание войдут около 100 черно-белых рисунков, созданных Диланом в 2021 и 2022 годах

Издательство Simon & Schuster выпустит в США в ноябре 2025 года артбук Боба Дилана под названием Point Blank (Quick Studies). В издание войдут около 100 черно-белых рисунков, созданных Диланом в 2021 и 2022 годах. Публикация приурочена к выставке с тем же названием, которая сейчас проходит в лондонской Halcyon Gallery. На ней представлены картины, основанные на рисунках из книги.

В альбоме изображены повседневные объекты и сцены: скотч, певец караоке, пара на роликах, доспехи, подвесной мост. К рисункам прилагаются короткие прозаические тексты. Их авторами стали писатели Люси Санте и Джеки Хэмилтон, а также продюсер Эдди Городецкий, ранее работавший с Диланом над его радиошоу и книгой «Философия современной песни» (2022).

Представитель издательства сообщил, что рисунки производят впечатление меланхоличных, но в них присутствуют надежда и юмор. По словам экспертов, в этих работах чувствуется наблюдательность и внимание к деталям.

Ранее Дилан не публиковал свои художественные работы. Впервые он показал их публике в 2007 году. С тех пор певец провел выставки в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае, а также издал книгу The Drawn Blank Series в 2008 году. Реакция критиков была разной. Некоторые называли его художником-любителем, другие отмечали искренность и точность наблюдений в его графике.

Одновременно с артбуком Simon & Schuster выпустит полную аудиоверсию мемуаров Дилана Chronicles: Volume I, впервые опубликованных в 2004 году. Новый вариант озвучил актер Шон Пенн. Длительность записи — 10 часов, в два раза больше по сравнению с предыдущей версией.

Дата выхода второго тома мемуаров пока не названа.

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Екатерина Петрова