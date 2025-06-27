Генпрокуратура пресекла налоговые махинации в нацпроектах, затронувшие и Татарстан

Фото: Екатерина Петрова

Генеральная прокуратура и Федеральная налоговая служба России выявили и предотвратили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 7 млрд рублей со стороны крупных компаний — участников национальных проектов. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Недобросовестные исполнители национальных проектов разрабатывали изощренные схемы для обмана государства. Наиболее распространенными методами были вывод бюджетных средств в теневой оборот, использование фиктивного банкротства, создание подложного документооборота и занижение налоговой базы.

В число затронутых проектов входят «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Образование».



Одним из наиболее показательных случаев, о которых сообщила Генпрокуратура, стала деятельность организации, получившей контракт на 3,7 млрд рублей. Эта компания обязалась построить и отремонтировать здания больниц и общежитий в нескольких регионах России, включая Москву, Татарстан, Крым, Ленинградскую и Костромскую области. В ходе проверки было установлено, что эта фирма создавала подложный документооборот с аффилированными юридическими лицами для вывода средств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди других выявленных нарушений:

В Тамбовской области компания, выполнявшая более 35% контрактов по национальным проектам в регионе, неправомерно занизила НДС, в результате чего бюджет недополучил более 1,6 миллиарда рублей. Для завладения денежными средствами была создана целая сеть фирм-однодневок.

Крупный исполнитель национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Тверской, Воронежской и Калужской областях использовал судебный механизм для неоплаты НДС на сумму 718 миллионов рублей и присвоения бюджетных средств.

В результате активной работы надзорных и налоговых органов была исключена искусственная задолженность на сумму 1,3 млрд рублей, а в бюджет уже поступило свыше 4 млрд рублей налоговых платежей.

Рената Валеева