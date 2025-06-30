Депутаты Татарстана выразили соболезнования Ирану после ракетных ударов

Парламентарии Татарстана поддержали Иран в трудный час

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Государственного совета Татарстана выразили соболезнования иранскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными ракетно-бомбовыми ударами по территории Исламской Республики. Парламентарии оставили запись в Книге соболезнований в Генконсульстве Ирана в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В своем обращении депутаты подчеркнули, что неспровоцированные акты агрессии противоречат универсальным принципам взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств. Они выразили поддержку урегулированию разногласий и споров посредством диалога и консультаций, основываясь на международном праве и уставных принципах Организации Объединенных Наций.

Под текстом соболезнования поставили подписи председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, депутаты Камиль Гилманов и Мякзюм Салахов, а также другие официальные лица. Парламентарии Татарстана передали слова поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани выразил благодарность татарстанскому парламенту за открытость и тесное взаимодействие. Он отметил, что иранский народ чувствует братскую поддержку Российской Федерации и российского народа, и поблагодарил руководство республики, лично раиса РТ Рустама Минниханова, парламент и многонациональный народ Татарстана за искренние соболезнования.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Госсовет призвал закрепить профилактику социального сиротства законом.

Дмитрий Зайцев