Госсовет призвал закрепить профилактику социального сиротства законом

Фото: Максим Платонов

Вопросы, касающиеся профилактики социального сиротства, необходимо закрепить в федеральном законодательстве для расширения полномочий института детских омбудсменов в этой сфере. Такое мнение на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» высказал председатель профильной комиссии, глава Мордовии Артем Здунов, пишет ТАСС.

Социальный сирота — это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-либо причинам не занимаются его воспитанием и не заботятся о нем. В таких случаях заботу о детях берет на себя общество и государство. К этой категории относятся и дети, родители которых юридически не лишены родительских прав, но фактически не исполняют свои обязанности по отношению к ребенку.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Дополнительно отмечу, что в рамках деятельности комиссии проведен анализ предложений уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка в части внесения изменений в федеральный закон об уполномоченных по правам ребенка в РФ. Для расширения полномочий института детских омбудсменов в сфере социального сиротства предлагаем закрепить в федеральном законодательстве понятие профилактики семейного сиротства и помощи детям, — заявил Артем Здунов.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о планах сократить вдвое количество детей в детских домах и приютах России к 2030 году.

Рената Валеева