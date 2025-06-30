Суд обязал бавлинский «Водоканал» создать санитарную зону для очистных сооружений

По решению суда «Водоканал» разработает проект СЗЗ

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Бавлинский городской суд удовлетворил иск Бугульминского территориального отдела о понуждении муниципального казенного предприятия «Водоканал» к устранению нарушений санитарных правил. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки было выявлено, что очистные сооружения Бавлинского района, имеющие расчетную производительность до 5 тысяч кубометров в сутки, относятся к четвертому классу опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной в 100 метров. Однако предприятие не разработало необходимый проект санитарно-защитной зоны и не установило ее границы.

После вынесенного предостережения о недопустимости нарушений предприятие не приняло мер по устранению выявленных недостатков. В связи с этим территориальный отдел обратился в суд.

Решением суда от 26 марта 2025 года «Водоканалу» предписано до 1 сентября 2025 года разработать проект санитарно-защитной зоны и направить сведения о ней в Единый государственный реестр недвижимости. Решение суда уже вступило в законную силу.



Дмитрий Зайцев