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Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и ТНВ к выборам раиса Татарстана и в Госсовет

16:45, 30.06.2025
Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и ТНВ к выборам раиса Татарстана и в Госсовет
Фото: Максим Платонов

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации к выборам главы (раиса) Республики Татарстан.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.), в т.ч. НДС (20%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата на должность главы (раиса) РТ / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— представительский фильм

1 мин./ 1 сек.

20 400* / 340*

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

9 500

— видеооткрытка динамичная без выезда

до 30 сек.

15 000

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

28 000

— функциональный видеоролик

до 30 сек.

35 500*

— функциональный видеоролик с постановочными элементами

до 30 сек.

52 000*

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

7 500

— простой перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

5 000

— перезапись видеоматериалов в формате DVD, USB-носители

до 15 мин.

4 000

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 16.08.2025г. до 00:00 часов 13.09.2025г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата на должность главы (раиса) РТ / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— представительский фильм (согласно жеребьевке)

1 мин./1 сек.

30 000 / 500

— видеоролик по индивидуальному плану

(согласно жеребьевке):

— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29

1 сек.

270**

— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00

1 сек.

400**

— с 23:01 до 00:30

1 сек.

190**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 25 020 руб. / 417 руб. (НДС не облагается).

* Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)

** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов: (оплачивается из избирательного фонда кандидата на должность главы (раиса) РТ/ фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии»

(согласно жеребьевке), заказная программа

1 мин./ 1 сек.

2 280 / 38

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

210

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

260

— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык

1 работа

2 300

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 16.08.2025 г. до 00:00 часов 13.09.2025 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата на должность главы (раиса) РТ/ фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

выступление в записи / программа

1 мин./1 сек.

2 160 / 36

аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00,

с 21:00 до 24:00 (офф-прайм)

1 сек.

100*

— с 07:01— до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм)

1 сек.

115*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./ 1 сек. — 1 800 руб. / 30 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)

Также публикуем прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации к дополнительным выборам депутата Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

в т.ч. НДС (20%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— представительский фильм

1 мин./ 1 сек.

20 400* / 340*

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

9 500

— видеооткрытка динамичная без выезда

до 30 сек.

15 000

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

28 000

— функциональный видеоролик

до 30 сек.

35 500*

— функциональный видеоролик с постановочными элементами

до 30 сек.

52 000*

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

7 500

— простой перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

5 000

— перезапись видеоматериалов в формате DVD

до 15 мин.

4 000

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 16.08.2025г. до 00:00 часов 13.09.2025г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— представительский фильм (согласно жеребьевке)

1 мин./1 сек.

30 000 / 500

— видеоролик по индивидуальному плану

(согласно жеребьевке):

— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29

1 сек.

270**

— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00

1 сек.

400**

— с 23:01 до 00:30

1 сек.

190**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1 сек. — 25 000,00 руб. / 416, 67 руб. (НДС не облагается).

* Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)

** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов: оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— заказная программа (выступление кандидата в записи)

1 мин./ 1 сек.

2 160 / 36

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

210

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

260

— перемонтаж (перевод ролика на тат. или рус. язык)

1 работа

2 300

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 16.08.2025г. до 00:00 часов 13.09.2025г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— заказная программа (согласно жеребьевке)

1 мин./1 сек.

1 980 / 33

аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00,

с 21:00 до 24:00 (офф-прайм)

1 сек.

100*

— с 07:01— до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм)

1 сек.

115*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./ 1 сек. — 1 650 руб. / 27,50 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)

Реклама. АО «ТРК «Новый Век»

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