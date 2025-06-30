Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и ТНВ к выборам раиса Татарстана и в Госсовет
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации к выборам главы (раиса) Республики Татарстан.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.), в т.ч. НДС (20%)
|
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата на должность главы (раиса) РТ / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— представительский фильм
|
1 мин./ 1 сек.
|
20 400* / 340*
|
— видеооткрытка статичная
|
до 15 сек.
|
9 500
|
— видеооткрытка динамичная без выезда
|
до 30 сек.
|
15 000
|
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
|
до 30 сек.
|
28 000
|
— функциональный видеоролик
|
до 30 сек.
|
35 500*
|
— функциональный видеоролик с постановочными элементами
|
до 30 сек.
|
52 000*
|
— сложный перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
|
7 500
|
— простой перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
|
5 000
|
— перезапись видеоматериалов в формате DVD, USB-носители
|
до 15 мин.
|
4 000
|
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 16.08.2025г. до 00:00 часов 13.09.2025г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата на должность главы (раиса) РТ / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— представительский фильм (согласно жеребьевке)
|
1 мин./1 сек.
|
30 000 / 500
|
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
|
— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29
|
1 сек.
|
270**
|
— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00
|
1 сек.
|
400**
|
— с 23:01 до 00:30
|
1 сек.
|
190**
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 25 020 руб. / 417 руб. (НДС не облагается).
* Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)
** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных аудиоматериалов: (оплачивается из избирательного фонда кандидата на должность главы (раиса) РТ/ фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
|
1 мин./ 1 сек.
|
2 280 / 38
|
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
1 сек.
|
210
|
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
1 сек.
|
260
|
— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык
|
1 работа
|
2 300
|
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 16.08.2025 г. до 00:00 часов 13.09.2025 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата на должность главы (раиса) РТ/ фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
выступление в записи / программа
|
1 мин./1 сек.
|
2 160 / 36
|
аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
|
— с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00,
с 21:00 до 24:00 (офф-прайм)
|
1 сек.
|
100*
|
— с 07:01— до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм)
|
1 сек.
|
115*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./ 1 сек. — 1 800 руб. / 30 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)
Также публикуем прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации к дополнительным выборам депутата Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
в т.ч. НДС (20%)
|
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— представительский фильм
|
1 мин./ 1 сек.
|
20 400* / 340*
|
— видеооткрытка статичная
|
до 15 сек.
|
9 500
|
— видеооткрытка динамичная без выезда
|
до 30 сек.
|
15 000
|
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
|
до 30 сек.
|
28 000
|
— функциональный видеоролик
|
до 30 сек.
|
35 500*
|
— функциональный видеоролик с постановочными элементами
|
до 30 сек.
|
52 000*
|
— сложный перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
|
7 500
|
— простой перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
|
5 000
|
— перезапись видеоматериалов в формате DVD
|
до 15 мин.
|
4 000
|
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 16.08.2025г. до 00:00 часов 13.09.2025г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— представительский фильм (согласно жеребьевке)
|
1 мин./1 сек.
|
30 000 / 500
|
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
|
— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29
|
1 сек.
|
270**
|
— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00
|
1 сек.
|
400**
|
— с 23:01 до 00:30
|
1 сек.
|
190**
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1 сек. — 25 000,00 руб. / 416, 67 руб. (НДС не облагается).
* Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)
** Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных аудиоматериалов: оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— заказная программа (выступление кандидата в записи)
|
1 мин./ 1 сек.
|
2 160 / 36
|
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
1 сек.
|
210
|
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
1 сек.
|
260
|
— перемонтаж (перевод ролика на тат. или рус. язык)
|
1 работа
|
2 300
|
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 16.08.2025г. до 00:00 часов 13.09.2025г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты / фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— заказная программа (согласно жеребьевке)
|
1 мин./1 сек.
|
1 980 / 33
|
аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
|
— с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00,
с 21:00 до 24:00 (офф-прайм)
|
1 сек.
|
100*
|
— с 07:01— до 09:59, с 12:01 до 13:59, с 16:01 до 20:59 (прайм)
|
1 сек.
|
115*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./ 1 сек. — 1 650 руб. / 27,50 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)
Реклама. АО «ТРК «Новый Век»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.