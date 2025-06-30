В Татарстане за сутки зарегистрировали шесть пожаров, в том числе в жилом секторе
За минувшие сутки, 29 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали шесть пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили шесть выездов по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами.
Пять раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах происшествий не зафиксировано.
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