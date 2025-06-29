Дональд Трамп после ссоры назвал Илона Маска «замечательным парнем»
Президент США подчеркнул, что считает бизнесмена умным
После конфликта с бизнесменом Илоном Маском президент США Дональд Трамп назвал его «замечательным парнем». Об этом сообщает РИА «Новости».
— Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон — замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда, — сказал американский лидер.
Он также подчеркнул, что считает Илона Маска умным и помнит о поддержке предпринимателей во время выборов президента США.
После того как Илон Маск покинул свой пост в правительстве в конце мая 2025 года из-за разногласий по бюджетной политике, между ним и Трампом разгорелась публичная перепалка в социальных сетях. Этот конфликт сопровождался падением капитализации Tesla на $150 млрд, хотя впоследствии акции компании вновь начали расти.
Президент США после ссоры с предпринимателем даже продал свой новый электромобиль Tesla Model S.
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