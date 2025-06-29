«Рубин» попал в группу А Кубка России вместе с «Зенитом» и «Ахматом»

Фото: Динар Фатыхов

Прошла жеребьевка группового этапа FONBET Кубка России сезона-2025/26. Казанский «Рубин» оказался в группе А, где его соперниками станут «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Ахмат» из Грозного и московское «Торпедо», сообщили в пресс-службе РФС.

В плей-офф команды из группы А будут встречаться с клубами из группы B, в которую вошли «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Крылья Советов» (Самара) и «Сочи». Два лучших клуба из группы С, где играют «Спартак» (Москва), «Ростов», «Динамо» (Махачкала) и «Пари НН» (Нижний Новгород), выйдут на команды из группы D, в которой находятся ЦСКА, «Локомотив», «Акрон» и «Балтика».

Жеребьевка определила не только составы групп, но и сетку плей-офф вплоть до Суперфинала. Теперь «Рубину» предстоит подготовиться к борьбе за выход в следующий этап турнира.

Анастасия Фартыгина