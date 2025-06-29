Юлия Савичева на VK Fest в Казани: «Я хочу петь как минимум до 70»

Артистка открыла первый в истории столицы Татарстана фестиваль от «Вконтакте»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 29 июня, Казань принимает первый VK Fest. Первым артистом, выступившим на сцене, стала выпускница популярного в России шоу «Фабрика звезд», участница музыкального конкурса «Евровидение» Юлия Савичева. Артистка исполнила со сцены гимн России, а также несколько своих хитов, среди которых был саундтрек к сериалу «Не родись красивой» — «Если в сердце живет любовь».

— Мне так приятно, что сколько поколений уже сменилось, и сколько впереди еще сменится. Хочу как минимум до 70 петь, так что терпите! Представляете, какая живучая песня, счастлива, что у меня есть в арсенале такая песня, которую написала Настя Максимова, — ответила на вопрос журналиста о популярности песни «Если в сердце живет любовь» Савичева.

Сегодня, 29 июня в Казани проходит масштабный опен-эйр музыкальный фестиваль VK Fest. В этом году он проходит в Казани впервые. В качестве локации была выбрана площадка около Центра семьи «Казан». Ранее, в пятницу 27 июня, организаторы сообщили о солд-ауте билетов на казанский фестиваль.

Дмитрий Зайцев