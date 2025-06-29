Новости общества

22:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин может отметить 80-летие ООН с главой КНР Си Цзиньпином

15:27, 29.06.2025

Торжество планируется в рамках поездки российского лидера в Китай с рабочим визитом

Путин может отметить 80-летие ООН с главой КНР Си Цзиньпином
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин торжественно отметит с председателем КНР Си Цзиньпином 80-летие ООН, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский лидер планирует многодневную рабочую поездку в Китай в августе.

Отвечая на вопрос, может ли юбилей ООН стать поводом для президента России встретиться с лидером США Дональдом Трампом, Юрий Ушаков отметил, что мероприятия по этому поводу в Нью-Йорке состоятся, но неизвестно, будет ли в них участвовать Владимир Путин.


Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также