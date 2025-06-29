Путин может отметить 80-летие ООН с главой КНР Си Цзиньпином
Торжество планируется в рамках поездки российского лидера в Китай с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин торжественно отметит с председателем КНР Си Цзиньпином 80-летие ООН, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российский лидер планирует многодневную рабочую поездку в Китай в августе.
Отвечая на вопрос, может ли юбилей ООН стать поводом для президента России встретиться с лидером США Дональдом Трампом, Юрий Ушаков отметил, что мероприятия по этому поводу в Нью-Йорке состоятся, но неизвестно, будет ли в них участвовать Владимир Путин.
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