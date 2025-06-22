Владимир Путин посетит Китай с многодневным визитом в августе
Российский лидер планирует свой визит с 31 августа по 3 сентября
Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября планирует рабочую поездку в Китай. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что такие многодневные зарубежные визиты у главы государства бывают очень редко.
8 мая президент России Владимир Путин встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле. В ходе встречи главы двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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