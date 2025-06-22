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Владимир Путин посетит Китай с многодневным визитом в августе

13:38, 22.06.2025

Российский лидер планирует свой визит с 31 августа по 3 сентября

Владимир Путин посетит Китай с многодневным визитом в августе
Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября планирует рабочую поездку в Китай. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что такие многодневные зарубежные визиты у главы государства бывают очень редко.

8 мая президент России Владимир Путин встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле. В ходе встречи главы двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Дарья Сайфиева

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