В России не собираются вводить единую школьную форму

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство не планирует стандартизировать школьную форму для всех учеников. Он подчеркнул, что разнообразие в оформлении и дизайне школ также должно отражаться в одежде учащихся, сообщили РИА «Новости».

— Я не думаю, что здесь может быть какая-то унификация. Хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет, — сказал Кравцов.

Министр добавил, что каждая школа может самостоятельно устанавливать свои требования к одежде учеников.

Напомним, что депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращения в Минпросвещения и Минспорт с предложением ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага. Они считают, что это повысит патриотизм, дисциплину, чувство единства и снизит финансовую нагрузку на родителей, уравняв учеников. Форму предлагается разработать в цветах госфлага, а Минпросвещение может сделать это предложение рекомендованным стандартом для всех школ.

Анастасия Фартыгина