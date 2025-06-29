Нападающий «Рубина» Мерлинд Даку вошел в список 33 лучших футболистов

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Российский футбольный союз (РФС) утвердил список 33 лучших игроков по итогам сезона-2024/25. В этом списке оказался нападающий «Рубина» Мерлинд Даку, который продемонстрировал отличные результаты в прошедшем сезоне.

Вратари, попавшие в список, включают Игоря Акинфеева из ЦСКА и Станислава Агкацева из «Краснодара». Среди защитников выделяются Диего Коста и Лукас Оласа из «Краснодара», а также игроки «Зенита» и ЦСКА. Полузащитники представлены такими именами, как Алексей Батраков из «Локомотива» и Маркиньос из «Спартака».

Ранее стало известно, что Джон Кордоба из «Краснодара» был признан лучшим футболистом сезона, а Мурад Мусаев из «Краснодара» стал лучшим тренером.

Напомним, что «Рубин» предложил Мирлинду Даку контракт с зарплатой более 1,5 млрд рублей за четыре года.



Анастасия Фартыгина