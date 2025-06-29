В Сербии 36 тыс. человек вышли на протест с требованием досрочных выборов

В Белграде прошел масштабный протест студентов и оппозиции, собравший около 36 тыс. участников, по данным МВД Сербии. Люди вышли на улицы с требованием провести досрочные парламентские выборы и перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы, блокируя движение транспорта, пишут РИА «Новости».

Протестующие начали бросать бутылки с водой в сторону полиции, что привело к напряженной обстановке. Президент Сербии Александр Вучич выразил опасения по поводу возможного насилия со стороны демонстрантов, а глава МВД Ивица Дачич призвал участников не нападать на правоохранителей.

Протест совпал с важной символической датой для сербов — годовщиной Косовской битвы, что добавляет значимости происходящему. В то же время власти обеспокоены возможными блокадами инфраструктуры и ущербом для экономики страны.

Напомним, что Александар Вучич объявил о беспрецедентных мерах по усилению обороноспособности страны. В рамках масштабной программы модернизации сербская армия получит новые вооружения, перейдет на современные цифровые платформы и восстановит обязательную военную службу.



Анастасия Фартыгина