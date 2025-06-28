Читатели до 30 лет предпочитают Стивена Кинга, Анну Джейн и классику XX века

Анализ показал, что молодежь чаще выбирает зарубежную литературу: 80 процентов авторов в топ-20 — иностранцы

Фото: Мария Зверева

Ко Дню молодежи объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» опубликовала исследование читательских предпочтений россиян до 30 лет. Анализ показал, что молодежь чаще выбирает зарубежную литературу: 80 процентов авторов в топ-20 — иностранцы. Среди самых читаемых — Стивен Кинг, Анна Джейн, Федор Достоевский, Агата Кристи и Лия Арден.

Эксперты выделили пять главных жанров, которые интересуют молодых читателей. Это фэнтези и фантастика, современная романтика, классика, детективы и японская или корейская проза.

В жанре фэнтези лидируют книги «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз, «Морана и тень плетущая» Лии Арден, «Ониксовый шторм» Ребеки Яррос, «Империя проклятых» Джея Кристоффа и «Игры королей» Софи Анри. В разделе современной романтики самыми популярными оказались четыре книги Анны Джейн: «Поклонник», «Твое сердце будет разбито», «По осколкам твоего сердца» и «Приручить 7-го». Также в топ вошел роман Х.Д. Карлтон «Преследуя Аделин».

Классическая литература продолжает сохранять позиции. Чаще других читают «1984» Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Три товарища» и «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, а также «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Среди детективов популярностью пользуются две книги Виктора Дашкевича — «Тайна мертвого ректора» и «Див тайной канцелярии». Также в рейтинге «Убийства и кексики» и «Убийства в пляжных домиках» Питера Боланда и «Десять негритят» Агаты Кристи. В подборке японской и корейской прозы лидируют «Если все кошки в мире исчезнут» Генки Кавамура, «Я стал отбросом графской семьи» Ю Рё Хан, «Канашибари» Ангелины и Вероники Шэн, «Норвежский лес» Харуки Мураками и «Человек недостойный» Дадзая Осаму.

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Екатерина Петрова