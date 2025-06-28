Дело на 3 миллиона: помощника премьера РТ подозревают в коррупционном возврате солдата с СВО

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне в центре Казани сотрудники БЭП МВД Татарстана провели спецоперацию по задержанию подозреваемого чиновника. Помощника премьер-министра Ильгиза Латыпова взяли в районе 16 часов на улице Пушкина — между зданиями кабмина и Верховного суда республики — после получения 800 тысяч рублей, сообщают источники «Реального времени»

Следственный комитет возбудил дело о посредничестве взятке. Предварительно установлено — в начале июня Латыпову передали 100 тысяч рублей, вчера — еще 800, а общая сумма должна была составить порядка 3 млн рублей. Деньги эти, по данным источников «Реального времени», передавались за возврат солдата из зоны боевых действий.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Предварительно установлено — речь шла не о постороннем для задержанного человеке. Якобы вернуть парня, мобилизованного на СВО, просила дочь Латыпова. Причем, когда информация об этом дошла до силовиков, на того бойца уже успели оформить перевод с фронта — водителем в Казанское танковое училище. Однако спокойной службы в тылу не вышло — водитель попал в поле зрения оперативников экономической полиции в связи с другой историей, и после задержания в его переписке нашли компромат на высокопоставленного сотрудника аппарата правительства РТ.

Как отмечает один из источников, после того как девушка рассталась с вернувшимся на гражданку другом, ее отец стал требовать вернуть деньги за оказанные услуги.

Вину в причастности к коррупционному преступлению подозреваемый отрицает.

