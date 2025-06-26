Российская авикомпания возобновит прямые рейсы в Израиль
Полеты начнутся со 2 июля
Российская авиакомпания Red Wings возобновит полеты в Израиль из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи со 2 июля. Об этом сообщается в соцсетях компании.
— Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля — из Минеральных Вод, — говорится в сообщении.
Авиакомпания ведет переговоры с Росавиацией и израильскими авиационными властями в соответствии со всеми международными рекомендациями.
Ранее сообщалось, что власти Ирана начали поэтапное восстановление авиаперелетов на территории республики.
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