Российская авикомпания возобновит прямые рейсы в Израиль

Полеты начнутся со 2 июля

Фото: Максим Платонов

Российская авиакомпания Red Wings возобновит полеты в Израиль из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи со 2 июля. Об этом сообщается в соцсетях компании.

— Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля — из Минеральных Вод, — говорится в сообщении.

Авиакомпания ведет переговоры с Росавиацией и израильскими авиационными властями в соответствии со всеми международными рекомендациями.

Ранее сообщалось, что власти Ирана начали поэтапное восстановление авиаперелетов на территории республики.





Дарья Сайфиева