Мусаев из «Краснодара» признан лучшим тренером сезона 2024/25 РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Мурад Мусаев, главный тренер футбольного клуба «Краснодар», признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/25. Об этом пишет РИА «Новости».

Торжественная церемония награждения, прошедшая в Москве в рамках престижной премии «Герои РПЛ», отметила выдающийся вклад Мусаева, который привел «быков» к первой в истории команды победе в чемпионате России в завершившемся сезоне.

Под руководством 40-летнего специалиста «Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали первенства страны. Этот успех стал кульминацией многолетней работы клуба и лично Мусаева, который неоднократно возвращался в команду в разные периоды своей карьеры.

В борьбе за почетное звание «Лучший тренер сезона» Мусаев обошел Марко Николича из ЦСКА, и Заура Тедеева, под чьим началом тольяттинский «Акрон» пробился в элиту российского футбола.

Рената Валеева