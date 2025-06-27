Мусаев из «Краснодара» признан лучшим тренером сезона 2024/25 РПЛ
Мурад Мусаев, главный тренер футбольного клуба «Краснодар», признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/25. Об этом пишет РИА «Новости».
Торжественная церемония награждения, прошедшая в Москве в рамках престижной премии «Герои РПЛ», отметила выдающийся вклад Мусаева, который привел «быков» к первой в истории команды победе в чемпионате России в завершившемся сезоне.
Под руководством 40-летнего специалиста «Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали первенства страны. Этот успех стал кульминацией многолетней работы клуба и лично Мусаева, который неоднократно возвращался в команду в разные периоды своей карьеры.
В борьбе за почетное звание «Лучший тренер сезона» Мусаев обошел Марко Николича из ЦСКА, и Заура Тедеева, под чьим началом тольяттинский «Акрон» пробился в элиту российского футбола.
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