Агент Барбоза призвал «Аль-Хиляль» предложить Месси контракт, превосходящий сделку Роналду

Фото: Максим Платонов

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказал смелое мнение о потенциальном переходе Лионеля Месси в саудовский «Аль-Хиляль». По его словам, контракт аргентинца должен финансово превзойти недавнее рекордное соглашение Криштиану Роналду с «Аль-Насром», что стало бы «вопросом статуса» для Месси. Об этом пишет РИА «Новости».

В четверг издание sport.es, ссылаясь на саудовскую газету Al-Midan Sports, сообщило о планах «Аль-Хиляля» по подписанию Месси. Согласно информации источника, президент клуба Фахд бин Нафель в настоящее время находится в США и планирует в ближайшие дни провести встречу с отцом и агентом игрока — Хорхе Месси.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Комментируя ситуацию, Паулу Барбоза отметил:

— Относительно Месси — он пока никакое решение не принял по карьере в Саудовской Аравии, но понятно, что к нему есть интерес и предложения. Не думаю, что это может стать реальностью. Но вне зависимости от того, будет это или нет, Лионелю в «Аль-Хиляле» должны предложить больше, чем Роналду в «Аль-Насре», это вопрос статуса. У Месси больший статус, чем у Роналду. Надеюсь, у нас будет возможность снова увидеть противостояние Месси и Роналду, — сказал он.

Рената Валеева