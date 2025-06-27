Церковь Армении осудила действия властей в отношении архиепископа Микаеля, назвав их позором

Фото: Татьяна Демина

27 июня 2025 года войдет в новейшую историю армянского народа как «день национального позора», так Первопрестольный Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви (ААЦ), отреагировал на попытки силовиков проникнуть на его территорию с целью задержания главы ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаеля Аджапахяна.

— Мы решительно осуждаем начатые антицерковные действия и оцениваем их как неуважение к армянскому духовному центру — Святому Эчмиадзину, а также как тяжкое оскорбление духовных чувств верующих, — сказал он, цитирует ТАСС.

Оппозиционный парламентский блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном (1998—2008), заявил о готовности поддержать проект вотума недоверия в отношении премьер-министра Никола Пашиняна.

Рената Валеева