Скончался преступник, после которого появился термин «стокгольмский синдром»

В Швеции в возрасте 78 лет скончался Кларк Улофссон, преступник, чье участие в ограблении банка в 1973 году привело к появлению всемирно известного психологического термина «стокгольмский синдром». Об этом сообщает газета Dagens ETC, пишет RT.

По информации издания, Улофссон скончался в больнице города Арвик 24 июня после продолжительной болезни. «Кларк Улофссон... был одним из самых известных и обсуждаемых преступников Швеции всех времен», — говорится в материале Dagens ETC.

Улофссон получил широкую известность после участия в попытке ограбления банка Kreditbanken в Стокгольме в августе 1973 года. Эту попытку предпринял его знакомый по тюрьме Ян-Эрик Ульссон. В течение шести дней Улофссон и Ульссон удерживали четверых заложников в банковском хранилище.

Примечательно, что после освобождения заложники парадоксальным образом стали защищать своих похитителей и отказывались давать показания против них в суде.

Рената Валеева