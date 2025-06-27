Исследование: россияне все реже планируют улучшать жилищные условия

Фото: Ринат Назметдинов

Доля россиян, планирующих улучшить свои жилищные условия в ближайшие три года, продолжает снижаться. Согласно данным совместного опроса АО «Дом.РФ» и ВЦИОМ, в мае 2024 года этот показатель составил 17%, что на 4 процентных пункта ниже уровня 2022—2024 годов (21%).

— Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса на жилье в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации, — говорится в материалах ДОМ.РФ.

Кроме того, исследование выявило значительный разрыв в восприятии условий на рынке. Доля опрошенных, оценивающих текущие условия для покупки жилья как хорошие, держится около минимального уровня — всего 18%. В то же время 39% респондентов считают текущие условия хорошими для продажи жилья. Разрыв между этими категориями остается максимально высоким, подчеркивается в отчете.

Вместе с тем отмечается изменение в ожиданиях россиян относительно динамики цен и ипотечных ставок. Доля граждан, ожидающих роста цен на жилье, постепенно снижается: если в начале 2025 года такой ответ давал 51% опрошенных, то в мае 2024 года — уже 47%. Также за этот период с 7% до 14% выросла доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, говорится в материалах госкомпании.

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Рената Валеева