ЦБ пригрозил поправками в закон или новым стандартом из-за обмана вкладчиков

Фото: Арсений Губаев

Банк России предупредил кредитные организации о возможных поправках в законодательство или создании специального банковского стандарта, если они продолжат вводить клиентов в заблуждение относительно условий по вкладам и нарушать права действующих вкладчиков. Это заявление ЦБ сделал в своем телеграм-канале, отвечая на многочисленные жалобы подписчиков.

Регулятор отметил, что в последнее время участились случаи, когда банки предлагают якобы повышенные ставки по вкладам, но фактически получение такой ставки сопряжено с выполнением дополнительных условий. Среди наиболее частых примеров — обязательные обороты по дебетовым картам, поддержание определенных остатков на счетах в течение нескольких месяцев, а также подключение платных подписок, например пакетов услуг типа «Прайм».

— К сожалению, в мире нет ничего вечного, а в финансовом — тем более. При этом человеку свойственно желание сохранять вокруг себя привычную обстановку, наш мозг обычно сопротивляется изменениям. Но можно посмотреть на это с другой стороны — старый банк не ценит вашу лояльность, но зато есть улучшенные условия в другом банке, для которого вы новый клиент, — говорится в ответе ЦБ.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В связи с этим Центробанк напомнил, что сейчас действует закон, позволяющий переводить со своего счета в одном банке на свой счет в другом до 30 млн рублей ежемесячно без комиссии.



ЦБ заявил, что следит за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно и открыто, позволяя им принять взвешенное решение.

Рената Валеева