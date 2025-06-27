Акционеры КАМАЗа отказались от выплаты дивидендов за 2024 год

Фото: Тимур Рахматуллин

Акционеры ПАО «КАМАЗ», крупнейшего российского производителя тяжелых грузовиков, на годовом собрании, состоявшемся в пятницу, утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам деятельности за 2024 год.

— В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать, — сообщила компания по итогам собрания.

По итогам 2024 года ПАО «КАМАЗ» снизило чистую прибыль по МСФО в 28 раз — до 731 млн рублей. Выручка при этом выросла на 6%, достигнув 393,7 млрд рублей.

По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) компания отразила 3,4 млрд рублей годового чистого убытка против 11,9 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Выручка по РСБУ снизилась на 9%, составив 323,4 млрд рублей.

Напомним, по итогам 2023 года КАМАЗ выплатил дивиденды в размере 4 руб. 49 коп. на акцию, общая сумма выплат составила порядка 3,2 млрд рублей, что тогда составляло около четверти от годовой чистой прибыли по РСБУ.

Основным акционером ПАО «КАМАЗ» с долей в 47,1% является госкорпорация «Ростех».

В отчетном периоде было произведено более 54,6 тыс. единиц коммерческой автотехники, что на 3% превышает показатель 2023 года (около 53 тыс. единиц).

Рената Валеева