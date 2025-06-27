Американского наемника Райана О'Лири* включили в перечень террористов и экстремистов
Американский наемник Райан О'Лири* внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об ужесточении уголовной ответственности за возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия.
Справка
*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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