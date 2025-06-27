Новости общества

10:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Американского наемника Райана О'Лири* включили в перечень террористов и экстремистов

16:18, 27.06.2025

Американский наемник Райан О'Лири* внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об ужесточении уголовной ответственности за возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия.

Рената Валеева
Справка

*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также