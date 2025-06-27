Цены в Татарстане выросли на 0,6% в мае, годовая инфляция замедлилась до 10,6%

Центробанк продолжает политику высоких ставок для достижения цели в 4%

Фото: Артем Дергунов

В мае 2023 года в Татарстане наблюдался рост цен на 0,6% по сравнению с апрелем, сообщает Росстат. При этом годовая инфляция в республике снизилась до 10,6%. Об этом говорит отделение Центробанка по республике.

В мае в Татарстане подешевели смартфоны, телевизоры, компьютеры и бытовая техника, в то время как мебель, одежда и обувь выросли в цене умеренно. Несмотря на замедление инфляции, она все еще выше целевого уровня в 4%, и Банк России намерен вернуть ее к этому показателю к 2026 году, поддерживая высокие ставки в экономике.

Высокая ключевая ставка, установленная Центральным банком России, продолжает оказывать влияние на инфляционные процессы. Это приводит к снижению потребительского спроса, что, в свою очередь, замедляет рост цен и даже способствует удешевлению некоторых товаров.



Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане зафиксирован значительный рост промышленного производства. По итогам мая 2025 года индекс промышленного производства составил 116,5% по сравнению с маем прошлого года.

Дмитрий Зайцев