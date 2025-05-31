Роскачество рассказало, как определить качество мороженого

Фото: Максим Платонов

Специалисты Роскачества объяснили «Ленте.ру», как правильно выбирать качественное мороженое, обращая внимание на его состав и внешний вид.

По их словам, классический состав продукта должен включать не менее 40% молока, а также сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире запрещено.

О нарушении технологии производства может свидетельствовать внешний вид продукта. Например, наличие льдинок указывает на повторную заморозку, а деформация упаковки может говорить о превышении срока годности. При этом шоколадная глазурь не должна быть липкой или иметь белый налет — это признаки низкого качества.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также важно обращать внимание на жирность, которая обязательно должна быть указана на упаковке:

до 7,5% — молочное мороженое;

от 8 до 11,5% — сливочное;

от 12 до 20% — пломбир.

Эти параметры помогут выбрать качественный продукт, соответствующий стандартам.

Матвей Гавриков