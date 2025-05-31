Роскачество рассказало, как определить качество мороженого
Специалисты Роскачества объяснили «Ленте.ру», как правильно выбирать качественное мороженое, обращая внимание на его состав и внешний вид.
По их словам, классический состав продукта должен включать не менее 40% молока, а также сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире запрещено.
О нарушении технологии производства может свидетельствовать внешний вид продукта. Например, наличие льдинок указывает на повторную заморозку, а деформация упаковки может говорить о превышении срока годности. При этом шоколадная глазурь не должна быть липкой или иметь белый налет — это признаки низкого качества.
Также важно обращать внимание на жирность, которая обязательно должна быть указана на упаковке:
- до 7,5% — молочное мороженое;
- от 8 до 11,5% — сливочное;
- от 12 до 20% — пломбир.
Эти параметры помогут выбрать качественный продукт, соответствующий стандартам.
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