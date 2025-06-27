Nike сократила чистую прибыль в 7 раз, но превысила прогнозы рынка

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. объявил о значительном сокращении чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 мая. Однако, несмотря на падение показателей, результаты компании превзошли ожидания аналитиков, что привело к существенному росту котировок акций, пишет «Интерфакс».

Согласно пресс-релизу компании, чистая прибыль Nike по итогам четвертого финансового квартала составила $211 млн, или $0,14 в расчете на акцию. Это более чем в семь раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года, когда прибыль достигала $1,5 млрд, или $0,99 на акцию.

Квартальная выручка компании сократилась на 12%, до $11,1 млрд. Этот показатель также оказался выше среднего прогноза экспертов, который составлял $10,73 млрд.

При этом показатель рентабельности за квартал снизился на 440 базисных пунктов, до 40,3%.

Рената Валеева