В Иннополисе запустили автоматическое открывание дверей при беспилотной опасности

Жителей города также будут информировать о режиме ЧС

Фото: Артем Дергунов

С 27 июня в Иннополисе запущена система информирования граждан о режиме чрезвычайной ситуации и централизованное автоматическое открытие дверей подъездов через IP-домофоны. Об этом сообщает пресс-служба «Таттелеком».

— Активация режима беспилотной опасности руководством ЕДДС муниципального образования подразумевает централизованную разблокировку замков цифровых устройств и воспроизведение специального звукового сообщения динамиками IP-панелей: «Внимание! Опасность атаки БПЛА! Подъездные двери открыты! При необходимости вы можете воспользоваться подъездами для укрытия! — напомнили в компании.



Новый функционал на сегодняшний день уже охватывает 91% жилого фонда Иннополиса.

пресс-служба "Таттелеком"



Запуск пилота провели на базе дома №104 по ул. Спортивной. Тестовое указание о вводе режима ЧС дал руководитель исполкома Верхнеуслонского муниципального района Айрат Ахметшин.

Ранее сообщалось, что Совет города Иннополис принял решение о самороспуске после четырех лет работы.

Дарья Сайфиева