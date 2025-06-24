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Совет Иннополиса объявил о самороспуске после четырех лет работы

17:28, 24.06.2025
Совет Иннополиса объявил о самороспуске после четырех лет работы
Фото: Артем Дергунов

Совет города Иннополис принял решение о самороспуске. Об этом сообщил депутат Адель Ягудин, опубликовав заявление в телеграм-канале.

— Это был потрясающий путь длиной в четыре года. За это время мы, я считаю, смогли внести весомый вклад в процветание нашего любимого города. Спасибо вам за поддержку и доверие, — говорится в сообщении депутата.

Самый технологичный и молодой город России Иннополис 9 июня отметил свое десятилетие.

Рената Валеева

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