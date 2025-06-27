Баскетбольный клуб УНИКС подписал новый контракт с Джаленом Рейнольдсом
Новое соглашение о сотрудничестве заключили по схеме «1+1»
Баскетбольный клуб УНИКС подписал новое соглашение с центровым из США Джаленом Рейнольдсом по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В этом сезоне 32-летний баскетболист сыграл в 51 матче регулярного чемпионата и в серии плей-офф. Средняя статистика игрока составила 14,3 очка, 5,6 подбора, 1,9 результативные передачи и 1,3 перехвата.
Ранее сообщалось, что защитник Артем Комолов покинет УНИКС.
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