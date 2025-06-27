Защитник казанского УНИКСа Артем Комолов покидает клуб

Фото: Руслан Ишмухаметов

Защитник Артем Комолов, который выступал за казанский клуб УНИКС в течение последних двух сезонов, уходит из команды, сообщили в пресс-службе команды.

В минувшем чемпионате 32-летний игрок провел 40 матчей в регулярном сезоне и плей-офф Единой лиги ВТБ. В среднем за игру он набирал 3,1 очка, делал 1,1 подбора и 0,9 передачи за 11 минут на площадке.

Также защитник Александр Платунов покидает казанский клуб по истечении срока действия контракта.



Анастасия Фартыгина