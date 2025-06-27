Путин: в России обучаются 13 тыс. граждан Белоруссии
Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах, отметил российский лидер
В России высшее образование получают 13 тыс. студентов из Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Интенсивно развиваются межвузовские связи. Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах: в Великом Новгороде, Смоленске, Белгороде, Тольятти и Брянске, — отметил глава российского государства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает студентов-военных из стран СНГ и их семьи от обязательных миграционных процедур до 2027 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.