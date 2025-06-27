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Путин: в России обучаются 13 тыс. граждан Белоруссии

13:16, 27.06.2025

Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах, отметил российский лидер

Путин: в России обучаются 13 тыс. граждан Белоруссии
Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

В России высшее образование получают 13 тыс. студентов из Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Интенсивно развиваются межвузовские связи. Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах: в Великом Новгороде, Смоленске, Белгороде, Тольятти и Брянске, — отметил глава российского государства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает студентов-военных из стран СНГ и их семьи от обязательных миграционных процедур до 2027 года.



Дарья Сайфиева

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