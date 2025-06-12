Путин освободил военных студентов СНГ от миграционных требований до 2027 года

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает студентов-военных из стран СНГ и их семьи от обязательных миграционных процедур. Соответствующая информация опубликована на сайте правовых актов.

Теперь они могут находиться на территории России до 31 декабря 2027 года без необходимости проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Накануне Росфинмониторинг предложил сократить срок действия банковских карт для иностранных граждан до одного года в целях борьбы с дропперами среди нерезидентов.



Анастасия Фартыгина