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Российские военные освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области

12:38, 27.06.2025
Российские военные освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области
Фото: предоставлено Минобороны РФ

Российские войска освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области, — говорится в сводке.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР.

Анастасия Фартыгина

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