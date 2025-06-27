Российские военные освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области, — говорится в сводке.
Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР.
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