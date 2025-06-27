Восполнение дефицита торговой площади: на Горьковском шоссе открывается новый торговый комплекс «Мегастиль»

Объект станет альтернативой существующим торговым площадкам и объединит в себе 750 магазинов одежды, обуви, электроники и других товаров

Фото: предоставлено пресс-службой "Мегастиль"

В августе в Казани на Горьковском шоссе откроется торговый комплекс «Мегастиль» площадью более 16 000 м². На объекте разместят 750 торговых точек: магазины техники и электроники, одежды и обуви, товаров для дома и досуга.

Комплекс расположен на первой линии Горьковского шоссе — главной транспортной артерии казанской агломерации, ежедневный трафик которой составляет более 50 000 авто, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта.

— Выбирал между «Новой Турой» и «Мегастилем». Решающими стали два фактора: ехать сюда ощутимо ближе. Плюс сразу понятно, где хранить товар — бесплатно получаешь склад над своей точкой. Да и безопасность здесь обеспечена на более высоком уровне, — прокомментировал свой выбор Айдар Галимов, один из новых арендаторов «Мегастиля».

Стартовая цена аренды от 2 000 руб. за м². Для большинства категорий арендаторов предусмотрены арендные каникулы, а полное обслуживание здания управляющей компанией уже включено в ставку аренды.

— Создана комфортная среда для арендаторов. Обеспечены все условия, необходимые для успешной работы: высокий уровень безопасности, локальные склады для хранения товара под каждого арендатора, площадки для внутренней и внешней рекламы, удобная система зонирования и навигации, а также множество цифровых сервисов для комфортного предпринимательства, — отметила Юлия Комиссарова, директор Управления арендных отношений ТК «Мегастиль».

Комплекс обеспечен круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Предусмотрены отдельные парковочные места для арендаторов, а также на территории будут работать кафе и рестораны, доступные как посетителям, так и сотрудникам комплекса.

Забронировать конкретную площадь можно уже сегодня на сайте https://megastil-kzn.ru/ или по телефону отдела аренды: 8 (800) 222-17-08.

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